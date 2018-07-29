Память святого равноапостольного князя Владимира почтили в Псковской области

10:31, 29 июля 2018, ПАИ

28 июля в Псковской области почтили память святого равноапостольного великого князя Владимира. В этот день, когда Русская православная церковь отмечает 1030-летие Крещения Руси, в многочисленных храмах региона были совершены божественные литургии и праздничные молебны.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, престольный праздник в этот день отмечали в храме святого равноапостольного князя Владимира в поселке Черская Палкинского района.

Праздничное богослужение совершил настоятель храма иерей Димитрий Павлов. Многочисленные прихожане собрались в этот день в храме почтить память святого крестителя Руси. Также, в богослужении приняли участие учащиеся воскресной школы храма и Майского союза юных экологов «Ласточка».

По запричастном стихе иерей Димитрий огласил послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с 1030-летием Крещения Руси.

По окончании литургии вокруг храма был совершен праздничный крестный ход, по завершении которого все богомольцы были приглашены на праздничную трапезу, а также на завтрашнее праздничное богослужение, когда РПЦ прославляет образ Богоматери «Чирская».

В воскресенье по окончании литургии будет совершен крестный ход и водосвятный молебен на месте явления чудотворной иконы, которая ныне пребывает в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова.