Сельский праздник прошёл в деревне Миритиницы Локнянского района 28 июля
Сельский праздник «О, мой священный уголок!» прошел 28 июля в деревне Миритиницы Локнянского района.
Как передает корреспондент Псковского агентства информации, с приветственным словом к жителям обратились организаторы - глава Локнянского района Нина Степанова и глава Михайловской волости Юрий Волков.
В программе праздника были концертно-тематическая программа, выставка-продажа любительского творчества, конкурс букетов, детский аттракционы, летнее кафе и дискотека.