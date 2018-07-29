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Общество

Сельский праздник прошёл в деревне Миритиницы Локнянского района 28 июля

Сельский праздник «О, мой священный уголок!» прошел 28 июля в деревне Миритиницы Локнянского района.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, с приветственным словом к жителям обратились организаторы - глава Локнянского района Нина Степанова и глава Михайловской волости Юрий Волков.

В программе праздника были концертно-тематическая программа, выставка-продажа любительского творчества, конкурс букетов, детский аттракционы, летнее кафе и дискотека.

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