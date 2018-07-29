Фестиваль «Линия Сталина» пройдет в Островском районе 29 июля

11:01, 29 июля 2018, ПАИ

29 июля на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» пройдет одноименный военно-исторический фестиваль. Его участники воссоздадут эпизод боя июля 1941 года за Островской укрепленный район (УР). В событии участвуют около 150 реконструкторов из разных регионов России, а также ближнего зарубежья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на директора военно-исторического музея Псковской области Петра Гринчука.

«Бои на старой границе СССР («Линия Сталина») хоть и были скоротечными, но имели большое значение для развития дальнейших событий на Ленинградском направлении, да и на всем советско-германском фронте», - отметил Петр Гринчук. «Мы не имеем права умалять подвиг наших солдат, они воевали ради нас, а память жива тогда, когда помнят живые», - добавил он.

В ходе реконструкции зрители увидят на поле боя военную технику времен войны. После реконструкции будет проведен концерт с песнями патриотической тематики. Музыка зазвучит с «Трехтонки», на которой разместятся исполнители.

Кроме этого гости фестиваля смогут посетить интерактивные музейные площадки под открытым небом. На них желающие ближе познакомятся с исторической техникой, узнают о полевом быте солдат обеих армий, увидят образцы современного отечественного вооружения. Дополнением к программе мероприятия станет работа стрелкового тира.

Островской УР стоял на пути немецкой группы армий «Север». Островской УР являлся частью «Линии Сталина» – цепи оборонительных сооружений по «старой границе» СССР до 1940 года. Гитлеровцы активно наступали на укрепления, переброска советских сил запоздала, и островские сооружения оказались не заполнены войсками. 4 июля враг прорвал оборону укрепрайона и захватил близлежащий город Остров. Несколькими днями позже пал Псков.

Мемориальный комплекс «Линия Сталина» находится на территории воссозданного Островского УР. Здесь можно увидеть фортификационные сооружения конца 30-х годов в виде ДОТов с полевыми укреплениями: траншеями, землянками, различными противопехотными и противотанковыми препятствиями и заграждениями. В рамках комплекса действует мемориальное воинское захоронение.

«Линия Сталина» – филиал Военно-исторического музея-заповедника города Остров, который является партнером Музея Победы в рамках федерального проекта «Территория Победы». Инициатива направлена на создание единого музейного пространства в области военной истории XX века. Программа объединяет уже более 150 региональных участников, вступивших в сотрудничество с московским флагманом.