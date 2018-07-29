Михаил Ведерников и Гоша Куценко посетили псковский Центр лечебной педагогики

11:58, 29 июля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и российский актер, музыкант и продюсер Гоша Куценко посетили Центр лечебной педагогики (ЦЛП) в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, экскурсию для них провел директор учреждения Андрей Царев.

Михаилу Ведерникову и Гоше Куценко показали классы, мастерские, а также рассказали о центре, продемонстрировали презентацию о работе ЦЛП и рассказали о его проектах, в том числе – о фестивале «Другое искусство».

Так, Андрей Царев рассказал, что в центре работают с детьми, которые ранее считались необучаемыми, цель - сделать их независимыми, коммуникабельными, цивилизованными. «Центр работает с 1993 года. В нем имеется несколько структур по территории города: отделения ранней помощи, два детсада, две школы, центр дистанционного обучения», - отметил Андрей Царев.

Гоша Куценко поинтересовался, как дети, которые имеют серьёзные поведенческие проблемы в интеллекте, приходят в мастерские. Андрей Царев рассказал ему, что когда им исполняется 18 лет, они начинают ездить в мастерские, где организуются разные виды активности, различные трудовые операции. «В мастерских 140 ребят, которые обеспечены занятостью. Каждый день собираем детей по городу на транспорте, привозим сюда, обучаем, потом они едут домой», - отметил Андрей Царев.

В свою очередь Гоша Куценко отметил высокую адресную помощь в ЦЛП, подчеркнув, что, к примеру, у него в благотворительном фонде «Шаг вместе» проблемы с социализацией детей после 18 лет.

Андрей Царев также отметил, что ЦЛП изыскивает помощь и из-за рубежа, например из Германии. На что Михаил Ведерников ответил Гоше Куценко, что у ЦЛП очень хороший опыт и есть что перенимать.

Врио губернатора также рассказал Гоше Куценко, что в планах сделать вместе парк отдыха, куда родители могли бы приходить как с больными, так и со здоровыми детьми. «Чтобы сам парк позволял и одним и другим детям чувствовать себя комфортно, чтобы была интеграция. Чтобы все могли себя чувствовать полноценными членами общества», - подчеркнул Михаил Ведерников.

После экскурсии Михаил Ведерников и Гоша Куценко пообщались с детьми и родителями за чашкой чая.

Врио губернатора рассказал им, что цель сегодняшней встречи совместить опыт ЦЛП и благотворительного фонда помощи детям, больным детским церебральным параличом (ДЦП) «Шаг вместе».

В свою очередь один из родителей отметил, что педагоги ищут пути решения, как открыть вселенную в человеке. «Конечно, наша жизнь имеет трудности. И мы не можем быть компетентны во всех вопросах. Нам нужна помощь специалистов, чтобы научить детей жить в этом мире, чтобы их воспринимали как равных. Церебральные поражения требуют медицинского сопровождения», - отметил родитель.

Также в ходе общения родители выразили надежду, что специалисты из Москвы проведут курсы в ЦЛП. На что, Гоша Куценко отметил, что если есть желание, то в Москве можно устроить официальное обучение на базе неврологического диспансера и обучить специалистов.

«Такое сотрудничество для повышения квалификации специалистов, которые занимаются движением, нам бы очень хотелось», - отметил Андрей Царев и пригласил Гошу Куценко в ноябре на конференцию с международным участием, на которой будет обсуждаться комплексная помощь больным детям.

Напомним, что в рамках встречи запланировано подписание соглашения о намерениях между фондом развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» и благотворительным фондом помощи детям, больным детским церебральным параличом (ДЦП) «Шаг вместе».