Владимир Путин принял военно-морской парад в Петербурге

12:19, 29 июля 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин принял 29 июля военно-морской парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс».

Глава государства на катере обошёл парадный строй кораблей, выстроенный на Неве, и поприветствовал их экипажи. «Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом», - сказал он, выступая на параде в честь дня Военно-морского флота.

Глава государства также отметил и роль флота в обеспечении стратегического паритета. «Мы по праву гордимся нашим Военно-Морским Флотом, нашими военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеподготовки, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями», - сказал Владимир Путин.

Добавим, что парад проходит в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. В торжественном смотре задействованы корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в параде принимают участие более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4 тысяч военнослужащих.