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Общество

Соглашение о намерениях между фондом «Святой равноапостольной княгини Ольги» и благотворительным фондом «Шаг вместе» подписали в Пскове

Соглашения о намерениях между фондом развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» и благотворительным фондом помощи детям, больным детским церебральным параличом «Шаг вместе» подписали в Пскове сегодня, 29 июля.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, подписи на соглашении поставили директор фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев и директор фонда «Шаг вместе» Гоша Куценко.

Во время подписания соглашения Андрей Царев рассказал Гоше Куценко, что фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» аккумулирует средства на социально-культурные проекты на поддержку людей, которые нуждаются в помощи.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в фонд долго подбирали учредителей, и ими стали авторитетные люди. «Сейчас занимаемся его наполнением. Планируем купить автобусы с существенным дисконтом. Один для людей и детей с ограниченными возможностями, а второй обычный полноценный», - отметил глава региона.

Гоша Куценко отметил, что для его фонда это приятный и полезный опыт. На что Андрей Царев подчеркнул, что в вопросе помощи все тем, кто в ней нуждается «один в поле не воин».

Добавим, что сегодня врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и российский актер, музыкант и продюсер Гоша Куценко посетили Центр лечебной педагогики (ЦЛП) в Пскове.

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