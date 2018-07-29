0
16:56
Грозы и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Псковской области
15:57
Митинг в честь Дня военно-морского флота прошёл в Пскове
14:53
Крестный ход прошёл в день памяти князя Владимира в локнянской деревне Михайлов Погост
13:30
Празднование дня ВМФ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:21
Александр Котов: Мужеством многих поколений моряков, флотоводцев и кораблестроителей Россия заслужила авторитет мощной морской державы
12:56
Соглашение о намерениях между фондом «Святой равноапостольной княгини Ольги» и благотворительным фондом «Шаг вместе» подписали в Пскове
11:58
Михаил Ведерников и Гоша Куценко посетили псковский Центр лечебной педагогики
Еще новости
Общество

Александр Котов: Мужеством многих поколений моряков, флотоводцев и кораблестроителей Россия заслужила авторитет мощной морской державы

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил офицеров, матросов и ветеранов морской службы с Днем Военно-морского флота, который отмечается сегодня, 29 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что мужеством многих поколений моряков, флотоводцев и кораблестроителей Россия заслужила авторитет мощной морской державы. «Свой вклад в завоевание этого высокого статуса внесли и псковичи, которые с честью и достоинством отстаивали интересы Отечества, одерживали знаменательные морские победы, строили новые корабли и совершали географические открытия», - подчеркнул спикер облсобрания.

«Легендарная храбрость и стойкость военных моряков не ушли в историю – продолжателями доблестных традиций отечественного флота стали российские офицеры и матросы, добросовестно выполняющие свой воинский долг и достойно несущие службу по обеспечению безопасности своей страны», - отметил Александр Котов и пожелал морякам здоровья, благополучия и попутного ветра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Грозы и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Псковской области
29 июля 2018
Грозы и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Псковской области
Митинг в честь Дня военно-морского флота прошёл в Пскове
29 июля 2018
Митинг в честь Дня военно-морского флота прошёл в Пскове
Крестный ход прошёл в день памяти князя Владимира в локнянской деревне Михайлов Погост
29 июля 2018
Крестный ход прошёл в день памяти князя Владимира в локнянской деревне Михайлов Погост
Празднование дня ВМФ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
29 июля 2018
Празднование дня ВМФ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Александр Котов: Мужеством многих поколений моряков, флотоводцев и кораблестроителей Россия заслужила авторитет мощной морской державы
29 июля 2018
Александр Котов: Мужеством многих поколений моряков, флотоводцев и кораблестроителей Россия заслужила авторитет мощной морской державы
Соглашение о намерениях между фондом «Святой равноапостольной княгини Ольги» и благотворительным фондом «Шаг вместе» подписали в Пскове
29 июля 2018
Соглашение о намерениях между фондом «Святой равноапостольной княгини Ольги» и благотворительным фондом «Шаг вместе» подписали в Пскове
Михаил Ведерников и Гоша Куценко посетили псковский Центр лечебной педагогики
29 июля 2018
Михаил Ведерников и Гоша Куценко посетили псковский Центр лечебной педагогики
Фестиваль «Линия Сталина» пройдет в Островском районе 29 июля
29 июля 2018
Фестиваль «Линия Сталина» пройдет в Островском районе 29 июля

Идет загрузка...