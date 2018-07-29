Александр Котов: Мужеством многих поколений моряков, флотоводцев и кораблестроителей Россия заслужила авторитет мощной морской державы

13:21, 29 июля 2018, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил офицеров, матросов и ветеранов морской службы с Днем Военно-морского флота, который отмечается сегодня, 29 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что мужеством многих поколений моряков, флотоводцев и кораблестроителей Россия заслужила авторитет мощной морской державы. «Свой вклад в завоевание этого высокого статуса внесли и псковичи, которые с честью и достоинством отстаивали интересы Отечества, одерживали знаменательные морские победы, строили новые корабли и совершали географические открытия», - подчеркнул спикер облсобрания.

«Легендарная храбрость и стойкость военных моряков не ушли в историю – продолжателями доблестных традиций отечественного флота стали российские офицеры и матросы, добросовестно выполняющие свой воинский долг и достойно несущие службу по обеспечению безопасности своей страны», - отметил Александр Котов и пожелал морякам здоровья, благополучия и попутного ветра.