Пропавшего весной 2017 года бывшего заключенного разыскивает великолукская полиция

13:46, 29 июля 2018, ПАИ

Уголовный розыск ОМВД России по Великим Лукам продолжает разыскивать 33-летнего Евгения Васильева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, в апреле 2017 года мужчина был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы.

Приметы: на вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Васильева, просят обратиться в ОМВД России по Великим Лукам по телефонам: (8-811-53) 5-27-94 или 02.