0
16:56
Грозы и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Псковской области
15:57
Митинг в честь Дня военно-морского флота прошёл в Пскове
14:53
Крестный ход прошёл в день памяти князя Владимира в локнянской деревне Михайлов Погост
13:30
Празднование дня ВМФ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:21
Александр Котов: Мужеством многих поколений моряков, флотоводцев и кораблестроителей Россия заслужила авторитет мощной морской державы
12:56
Соглашение о намерениях между фондом «Святой равноапостольной княгини Ольги» и благотворительным фондом «Шаг вместе» подписали в Пскове
11:58
Михаил Ведерников и Гоша Куценко посетили псковский Центр лечебной педагогики
Еще новости
Общество

Алгоритм действий при нападении преступников напоминает полиция псковичам

Псковская полиция напомнила алгоритм действий для граждан в случае нападения злоумышленников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Если в отношении вас совершено противоправное деяние, незамедлительно сообщите об этом по телефону 02. Звоните в полицию сразу же после совершившегося  нападения, так как по «горячим следам» преступление раскрыть легче. Назовите свою фамилию, имя, отчество и местонахождение», – отметили в пресс-службе, и добавили, что необходимо дождаться сотрудников полиции на месте происшествия.

Следует как можно подробнее и точнее изложить все, что произошло. «Чем больше вы вспомните деталей, тем успешнее будет поиск. Помните: если потерпевшие не обращаются в полицию, то это порождает у преступника ощущение безнаказанности и поощряет его на новые «подвиги»», – добавили в УМВД.

Также необходимо запомнить внешность подозреваемого, его одежду, обувь, обращать внимание на наличие особых примет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические особенности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее. «Любая деталь может помочь полицейским в ходе расследования», – подчеркнули в пресс-службе.

Если есть свидетели, следует попросить их подождать прибытия следственно-оперативной группы полиции. При невозможности свидетелям остаться на месте происшествия, необходимо записать их полные данные, информацию о месте жительства и номер контактного телефона.

«Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление зарегистрируют и опросят по существу проблемы. Кроме того, вы можете обратиться в ближайший участковый пункт полиции, либо непосредственно к полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка», – добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Грозы и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Псковской области
29 июля 2018
Грозы и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Псковской области
Митинг в честь Дня военно-морского флота прошёл в Пскове
29 июля 2018
Митинг в честь Дня военно-морского флота прошёл в Пскове
Крестный ход прошёл в день памяти князя Владимира в локнянской деревне Михайлов Погост
29 июля 2018
Крестный ход прошёл в день памяти князя Владимира в локнянской деревне Михайлов Погост
Празднование дня ВМФ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
29 июля 2018
Празднование дня ВМФ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Александр Котов: Мужеством многих поколений моряков, флотоводцев и кораблестроителей Россия заслужила авторитет мощной морской державы
29 июля 2018
Александр Котов: Мужеством многих поколений моряков, флотоводцев и кораблестроителей Россия заслужила авторитет мощной морской державы
Соглашение о намерениях между фондом «Святой равноапостольной княгини Ольги» и благотворительным фондом «Шаг вместе» подписали в Пскове
29 июля 2018
Соглашение о намерениях между фондом «Святой равноапостольной княгини Ольги» и благотворительным фондом «Шаг вместе» подписали в Пскове
Михаил Ведерников и Гоша Куценко посетили псковский Центр лечебной педагогики
29 июля 2018
Михаил Ведерников и Гоша Куценко посетили псковский Центр лечебной педагогики
Фестиваль «Линия Сталина» пройдет в Островском районе 29 июля
29 июля 2018
Фестиваль «Линия Сталина» пройдет в Островском районе 29 июля

Идет загрузка...