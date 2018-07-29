Алгоритм действий при нападении преступников напоминает полиция псковичам

14:19, 29 июля 2018, ПАИ

Псковская полиция напомнила алгоритм действий для граждан в случае нападения злоумышленников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Если в отношении вас совершено противоправное деяние, незамедлительно сообщите об этом по телефону 02. Звоните в полицию сразу же после совершившегося нападения, так как по «горячим следам» преступление раскрыть легче. Назовите свою фамилию, имя, отчество и местонахождение», – отметили в пресс-службе, и добавили, что необходимо дождаться сотрудников полиции на месте происшествия.

Следует как можно подробнее и точнее изложить все, что произошло. «Чем больше вы вспомните деталей, тем успешнее будет поиск. Помните: если потерпевшие не обращаются в полицию, то это порождает у преступника ощущение безнаказанности и поощряет его на новые «подвиги»», – добавили в УМВД.

Также необходимо запомнить внешность подозреваемого, его одежду, обувь, обращать внимание на наличие особых примет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические особенности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее. «Любая деталь может помочь полицейским в ходе расследования», – подчеркнули в пресс-службе.

Если есть свидетели, следует попросить их подождать прибытия следственно-оперативной группы полиции. При невозможности свидетелям остаться на месте происшествия, необходимо записать их полные данные, информацию о месте жительства и номер контактного телефона.

«Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление зарегистрируют и опросят по существу проблемы. Кроме того, вы можете обратиться в ближайший участковый пункт полиции, либо непосредственно к полицейским, осуществляющим охрану общественного порядка», – добавили в ведомстве.