Проверяющие высоко оценили качество реставрационных работ Варлаамской башни в Пскове

14:32, 29 июля 2018, ПАИ

26 июля на строительной площадке у Варлаамской башни в Пскове состоялось выездное рабочее совещание под руководством председателя комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елены Яковлевой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, в совещании, помимо председателя комитета, приняли участие члены научно-методического совета при комитете, директор псковского музея-заповедника, являющегося пользователем объекта, а также археологи, прорабы и главный архитектор проекта, осуществляющий авторский надзор за работами.

В настоящее время на башне, входящей в подпроект «Варлаамовский угол», продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Напомним, что подпроект реализуется в рамках совместного проекта правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, а подрядчиком является ОАО «Ренессанс - Реставрация».

В ходе совещания начальник научно-экспертного отдела археологического центра Псковской области Татьяна Закурина рассказала об обнаруженных открытиях и находках на раскопе у Варлаамской башни: «В Варлаамовском углу спасательные археологические исследования проводятся на участках сооружения бетонной обоймы. В 80-х годах XX века при раскопках Варлаамской башни было установлено, что башня сохранила кладку двух строительных периодов. Современные исследования позволили открыть полностью первоначальное ядро башни, относящееся к первым каменным укреплениям Окольного города конца XV- начала XVI вв. Во время осады Пскова 1615 года первоначальная каменная башня была почти полностью разрушена и впоследствии включена в состав вновь отстроенного укрепления. Исследования показали, что остатки разрушенной башни были сброшены в крепостной ров, а новая башня была возведена на самом краю обрыва, на поверхности крепостного рва и ступенчато понижающейся в сторону реки Великой известняковой скалы. Следы осады Варлаамовского угла отражены в многочисленных находках чугунных пушечных ядер, осколков бомб и гранат».

По итогам совещания члены научно-методического совета высоко оценили качество проводимых работ.