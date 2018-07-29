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Общество

Крестный ход прошёл в день памяти князя Владимира в локнянской деревне Михайлов Погост

В день памяти святого равноапостольного князя Владимира, 28 июля, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в храме святого равноапостольного князя Владимира в деревне Михайлов Погост Локнянского района.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, среди встречающих епископа прихожан были глава Локнянского района Нина Степанова и глава Михайловской волости Юрий Волков. Одним из звонарей храма является депутат Псковского областного Собрания Алексей Блинов.

По окончании литургии в честь воспоминания Крещения Руси был совершен молебен с молитвой святому равноапостольному князю Владимиру, а затем духовенство и верующие совершили крестный ход вокруг храма с молебным пением, чтением Евангелия и окроплением святой водой.

Напомним, что святой равноапостольный Владимир - язычник, принявший Христа всем сердцем и полностью изменивший свою жизнь; князь-завоеватель, обративший Русь в православную веру. Князь Владимир I Святославич - внук великой княгини Ольги (прославлена церковью как равноапостольная святая) и сын великого князя Святослава Игоревича.

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