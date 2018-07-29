Противопожарный рейд прошёл в Пыталово

15:16, 29 июля 2018, ПАИ

28 июля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам провел профилактический рейд в Пыталово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда сотрудник осуществил подворовой обход домовладений и провел инструктажи в области пожарной безопасности под роспись. Кроме того, он распространил памятки о пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и листовки о пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и газовых приборов.

Помимо этого до жителей довели обстановку с пожарами в Псковской области, наиболее частые причины возникновения пожаров, порядок действий при обнаружении пожара и ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.