Противопожарный рейд прошёл в Пыталово
28 июля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам провел профилактический рейд в Пыталово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В ходе рейда сотрудник осуществил подворовой обход домовладений и провел инструктажи в области пожарной безопасности под роспись. Кроме того, он распространил памятки о пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и листовки о пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и газовых приборов.
Помимо этого до жителей довели обстановку с пожарами в Псковской области, наиболее частые причины возникновения пожаров, порядок действий при обнаружении пожара и ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.