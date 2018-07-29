Митинг в честь Дня военно-морского флота прошёл в Пскове

15:57, 29 июля 2018, ПАИ

29 июля в Пскове на набережной Флотской Славы состоялся торжественный митинг в честь Дня военно-морского флота. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, глава Пскова Иван Цецерский, начальник пограничного управления ФСБ России по Псковской области Андрей Парамонов, отец Олег Теор, офицеры и прапорщики погрануправления, ветераны-моряки, жители и гости города.

Открывая митинг, Андрей Парамонов с борта катера поприветствовал экипажи катеров береговой охраны, которые расположились на реке Великой.

Затем, уже на берегу, поздравил весь личный состав, ветеранов и гостей мероприятия с Днем военно-морского флота.

Присоединился к словам поздравления и Николай Цветков, передав наилучшие пожелания от врио губернатора Михаила Ведерникова.

Глава Пскова Иван Цецерский отметил, что псковичи гордятся тем, что в их городе живут и служат представители флота. Он пожелал всем присутствующим удачи, семейного благополучия и «семи футов под килем».

Также руководитель муниципалитета вручил приветственные адреса и подарки начальнику отделения береговой охраны, капитану 1 ранга Дмитрию Шихову, заместителю губернатора Николаю Цветкову, депутату Псковской городской Думы Григорию Турчину и председателю Псковского морского собрания Виктору Бибикову.

Он также передал слова поздравления первому командиру большой атомной подводной лодке «Псков» Виктору Ковалеву.

Кроме того, собравшихся с праздником поздравили Виктор Бибиков и отец Олег Теор.

Начальник пограничного управления ФСБ России по Псковской области поощрил особо отличившихся сотрудников из числа личного состава грамотами, а ветеранов медалями.

Представители от погрануправления, администрации Псковской области, Псковской городской Думы и администрации города, а также Псковского морского собрания возложили корзины с цветами, под залпы салютной группы, к памятному комплексу псковичам-флотоводцам, мореплавателям и строителям российского флота.

После закрытия торжественного митинга, военнослужащие торжественным маршем покинули набережную.

Парашютисты спустились в реку с флагами Российской Федерации и Военно-морского флота.

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