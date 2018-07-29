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Общество

Дожди и грозы ожидаются 30 июля в Псковской области

30 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +16 до +21 градусов, днем - от +27 до +32.

Ожидается ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 11-16 метров в секунду.

Атмосферное давление – высокое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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