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Общество

Вода на городском пляже Великих Лук не соответствуют нормам СанПиН

Вода в реке Ловать у городского пляжа в Великих Луках не соответствует по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении Роспотребнадзора по региону, в воде зафиксировано превышение в 5,7 раз по ТКБ, 1,5 раз по ОКБ, а также обнаружена salmonella typhimurium. Информация передана в администрацию Великих Лук для установки аншлагов о запрете купания на пляже.

Вода из реки Великой и городской пляж по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН.

Вода из Псковского озера у пансионата «Кривск», из озер Смоленское, Плесков, из Тиглицкого озера, из озера Рагозино и реки Утроя по физико-химическим и микробиологическим и паразитологическим показателям также соответствует требованиям СанПиН. Песок на местных пляжах пригоден для отдыха.

Также требованиям СанПиН соответствует вода из реки Шелонь в точках Старое Городище, Мельничная набережная, возле платины Псковской ГРЭС и из реки Полонка в деревне Скнова. Пригодна для купания и вода из озера Песчаное в Стругокрасненском районе, из реки Плюсса в Плюсском районе.

Вода из куньинских озер Жижицкое (превышение в 1,1 раз по ОКБ) и Лусня (превышение в 5,7 раз по ТКБ, 1,5 раз по ОКБ, обнаружена salmonella typhimurium) не соответствует требованиям СанПиН. Информация передана в администрацию Куньинского района для установки аншлагов о запрете купания на пляже.

Вода в Невельском (превышение в 1,2 раз по ОКБ) и Пустошкинском районах (превышение в 4,8 раз по ОКБ и 2,3 раза по ТКБ) также не соответствует требованиям СанПиН. Информация передана в администрации Невельского и Пустошкинского районов для установки аншлагов о запрете купания на пляже. 

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