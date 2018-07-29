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Схема движения автобусов изменится в Пскове 2 августа

2 августа в Пскове изменится схема движения автобусов в связи с проведением мероприятий, посвящённых 88-летней годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

С 9:30 до 10:45 вводится временное прекращение движения автотранспорта по площади Героев – десантников, улице Кузнецкой от площади Героев-десантников до площади Победы, в связи с этим меняется схема движения следующих маршрутов:

Автобусы маршрутов №№ 2, 2А, 16 с Завеличья проследуют по улице 128 Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы № 6 с Завеличья проследуют по улице 128 Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), улице Советской армии и далее по маршруту без заезда на вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 8, 8а, 19 проследуют по улице 128 Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), улице Вокзальной, улице Яна Фабрициуса, улице Гражданской и далее по маршруту.

Рейс автобуса № 207 «Псков-Печоры» из Печор на 9:00 будет следовать на вокзал по улице 128 Стрелковой дивизии, и далее по улице Вокзальной на автовокзал.

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