2
19:04
Около 6 тысяч человек посетили реконструкцию боя 1941 года на «Линии Сталина» в Островском районе
17:48
Схема движения автобусов изменится в Пскове 2 августа
16:56
Грозы и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Псковской области
15:57
Митинг в честь Дня военно-морского флота прошёл в Пскове
14:53
Крестный ход прошёл в день памяти князя Владимира в локнянской деревне Михайлов Погост
13:30
Празднование дня ВМФ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:21
Александр Котов: Мужеством многих поколений моряков, флотоводцев и кораблестроителей Россия заслужила авторитет мощной морской державы
Еще новости
Общество

Около 6 тысяч человек посетили реконструкцию боя 1941 года на «Линии Сталина» в Островском районе

Более 150 реконструкторов из нескольких регионов России и Белоруссии воссоздали бой на «Линии Сталина», который в 1941 году на сутки задержал танковое наступление немецких войск. Реконструкция сражения состоялась 29 июля на территории мемориального комплекса у деревни Холматка Островского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участником мероприятия стал руководитель аппарата администрации региона Денис Гуляев. Всего, по словам директора Военно-исторического музея Псковской области Петра Гринчука, реконструкцию посетили около 6 тысяч зрителей.

Во время мероприятия работала экспозиция военной техники и демонстрировались приемы рукопашного боя.

Вместе с музеем организатором события выступила общественная организация «Забытый подвиг». Помощь в проведении мероприятия оказали участники общественного движения «Волонтеры Победы».

Напомним, что «Линия Сталина» — это неофициальное название одной из наиболее мощных цепей оборонительных сооружений XX века. Железобетонный заслон длиной 1 тысяча 200 километров был построен вдоль государственной границы СССР от Карельского перешейка до берегов Черного моря с 1928 по 1939 годы. Фрагмент «Линии Сталина» — «Островский укрепрайон» — является единственным музеефицированным объектом такого рода в России. Комплекс представляет собой фортификационные сооружения конца 30-х годов в виде ДОТов с полевыми укреплениями — траншеями, землянками, различными противопехотными и противотанковыми препятствиями и заграждениями, коллекцию раритетной техники и мемориальное воинское захоронение.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Около 6 тысяч человек посетили реконструкцию боя 1941 года на «Линии Сталина» в Островском районе
29 июля 2018
Около 6 тысяч человек посетили реконструкцию боя 1941 года на «Линии Сталина» в Островском районе 2
Схема движения автобусов изменится в Пскове 2 августа
29 июля 2018
Схема движения автобусов изменится в Пскове 2 августа
Грозы и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Псковской области
29 июля 2018
Грозы и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Псковской области
Митинг в честь Дня военно-морского флота прошёл в Пскове
29 июля 2018
Митинг в честь Дня военно-морского флота прошёл в Пскове
Крестный ход прошёл в день памяти князя Владимира в локнянской деревне Михайлов Погост
29 июля 2018
Крестный ход прошёл в день памяти князя Владимира в локнянской деревне Михайлов Погост
Празднование дня ВМФ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
29 июля 2018
Празднование дня ВМФ в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Александр Котов: Мужеством многих поколений моряков, флотоводцев и кораблестроителей Россия заслужила авторитет мощной морской державы
29 июля 2018
Александр Котов: Мужеством многих поколений моряков, флотоводцев и кораблестроителей Россия заслужила авторитет мощной морской державы
Соглашение о намерениях между фондом «Святой равноапостольной княгини Ольги» и благотворительным фондом «Шаг вместе» подписали в Пскове
29 июля 2018
Соглашение о намерениях между фондом «Святой равноапостольной княгини Ольги» и благотворительным фондом «Шаг вместе» подписали в Пскове

Идет загрузка...