Около 6 тысяч человек посетили реконструкцию боя 1941 года на «Линии Сталина» в Островском районе

19:04, 29 июля 2018, ПАИ

Более 150 реконструкторов из нескольких регионов России и Белоруссии воссоздали бой на «Линии Сталина», который в 1941 году на сутки задержал танковое наступление немецких войск. Реконструкция сражения состоялась 29 июля на территории мемориального комплекса у деревни Холматка Островского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участником мероприятия стал руководитель аппарата администрации региона Денис Гуляев. Всего, по словам директора Военно-исторического музея Псковской области Петра Гринчука, реконструкцию посетили около 6 тысяч зрителей.

Во время мероприятия работала экспозиция военной техники и демонстрировались приемы рукопашного боя.

Вместе с музеем организатором события выступила общественная организация «Забытый подвиг». Помощь в проведении мероприятия оказали участники общественного движения «Волонтеры Победы».

Напомним, что «Линия Сталина» — это неофициальное название одной из наиболее мощных цепей оборонительных сооружений XX века. Железобетонный заслон длиной 1 тысяча 200 километров был построен вдоль государственной границы СССР от Карельского перешейка до берегов Черного моря с 1928 по 1939 годы. Фрагмент «Линии Сталина» — «Островский укрепрайон» — является единственным музеефицированным объектом такого рода в России. Комплекс представляет собой фортификационные сооружения конца 30-х годов в виде ДОТов с полевыми укреплениями — траншеями, землянками, различными противопехотными и противотанковыми препятствиями и заграждениями, коллекцию раритетной техники и мемориальное воинское захоронение.