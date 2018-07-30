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Наблюдать за погодой советует сегодня народный календарь

30 июля чествуют двух святых — Маргариту Антиохийскую (она же — православная святая Марина) и Лазаря Галисийского.

Как пишет сalend.ru, жила ли святая Маргарита на самом деле, до сих пор неизвестно. По преданию, она родилась в Антиохи и была дочерью языческого жреца Эдессия. Когда девушка приняла христианство, отец выгнал ее из дома. Маргарита стала пастушкой. Однажды ее увидел римский префект Олимврий и, очарованный ее красотой, предложил ей брак, но лишь при условии, что она отречется от Христа. Девушка отказалась, и разгневанный префект приказал ее пытать, а позже — и вовсе казнить.

В католической церкви Маргарита входит в число 14 святых помощников (так называли 14 древних святых, которые при разных обстоятельствах помогали людям); говорили, что она являлась Жанне д`Арк. Православная церковь почитает Маргариту Антиохийскую под именем святой Марины. Особой любовью она пользуется в Греции, где в ее честь воздвигнуто большое количество храмов.

Другой святой, которого поминают наравне со святой Мариной, — преподобный Лазарь Галисийский. Он родился в городе Магнезии, во взрослом возрасте принял постриг в монастыре Святого Саввы. Позже Лазарь поселился на горе Галисия неподалеку от Эфеса. Вокруг подвижника вскоре возникла монашеская община и образовался монастырь.

На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, люди предупреждали: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву».

На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.

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