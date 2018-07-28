По требованию прокуратуры великолукская стоматологическая поликлиника установила пандус

09:15, 30 июля 2018, ПАИ

Прокуратура города Великие Луки в ходе проверки обнаружила, что вход в здание, в котором находится ООО «Стоматологическая поликлиника «Дантист», являющееся объектом социальной инфраструктуры, не оборудовано приспособлениями для свободного доступа в него инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Таким образом, оказались нарушены требования федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура города в адрес руководителя «Дантиста» внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушение закона устранено, вход в здание оборудован пандусом.