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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Бежаницкого района, ударившего мать ковшом по голове

В отношении 35-летнего жителя Бежаницкого района возбуждено уголовное дело пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в начале июня мужчина в ходе ссоры с пожилой матерью схватил металлический ковш и ударил им женщину по голове.  Она получила телесные повреждения, которые по признаку кратковременности расстройства здоровья не свыше трех недель расцениваются, как легкий вред здоровью.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

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