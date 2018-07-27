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Экономика

Добыча газа и нефти начала расти в России

Добыча нефти и газа выросла в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Минэкономразвития.

Отмечается, что рост производства связан с результатами сделки ОПЕК+ и растущему спросу на нефть и газ в Европе. В июне рост добычи полезных ископаемых в России составил 2,8%, а в мае он был на уровне 1,3%.

Стоит отметить, что страны ОПЕК+ скорректировали параметры сделки по квотированию добычи. Таким образом, Россия может увеличить извлечение «черного золота» на 200 тысяч баррелей в день. Эксперты считают, что в Европе спрос на нефть и газ только увеличится, так как для производства электроэнергии страны отказываются от угля.

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