Наказание за гибель людей из-за нарушения правил безопасности ужесточат в России

10:10, 30 июля 2018, ПАИ

Депутаты Государственной Думы РФ планируют ужесточить уголовное наказание за нарушение требований безопасности при производстве и выполнении работ, в результате которых погибли люди, сообщает газета «Известия» со ссылкой на автора инициативы, зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолия Выборного.

Сейчас за гибель двух и более человек нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы. Однако большинство осужденных получают условные сроки, поскольку нижний предел наказания не предусмотрен.

Новый законопроект предлагает ужесточить наказание, установив его на уровне от двух до 10 лет тюремного заключения.

Отмечается, что поводом для создания такого документа послужил пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Однако документ затронет также и производство любых некачественных лекарств, продуктов питания и алкоголя, а также оказание социальных услуг.