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Общество

Торжества в честь 20-летия прихода прошли в храме князя Владимира в невельском поселке Усть-Долыссы

28 июля в храме святого равноапостольного князя Владимира в поселке Усть-Долыссы Невельского района прошли торжества в честь 20-летия прихода.

Как сообщил Псковскому агентству информации председатель совета по молодежной политике Пскова Александр Андреев, на богослужении и в крестном ходе молились местные прихожане храма, многочисленные гости из Невеля, Великих Лук, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, и Якутии.

Мероприятия продолжились днем поселка, организованным администрацией Невельского района. Также была организована раздача продуктов и одежды людям, оказавшимся в трудном жизненном положении, при храме начал действовать Центр помощи нуждающимся.

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