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Общество

Требования к проходящим военную подготовку в гражданских вузах могут ужесточиться

В России планируют ужесточить требования к студентам, проходящим военную подготовку в гражданских вузах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны, которое разработало новый порядок обучения студентов.

Отмечается, что военные кафедры будут преобразованы в военные учебные центры, для поступления в которые нужно будет заключать договор с оборонным ведомством. В центрах будут готовить не только офицеров, но и сержантов и старшин запаса.

При этом ужесточатся требования к студентам. Их могут отчислить не только за неуспеваемость, но и за прогулы и даже за наличие второго гражданства, родственников, проживающих за границей, и недвижимости за рубежом.

Студентам, отчисленным с военных кафедр гражданских вузов, не дадут возможности восстановиться, и им придется идти в армию по призыву.

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