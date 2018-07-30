Требования к проходящим военную подготовку в гражданских вузах могут ужесточиться

10:42, 30 июля 2018, ПАИ

В России планируют ужесточить требования к студентам, проходящим военную подготовку в гражданских вузах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны, которое разработало новый порядок обучения студентов.

Отмечается, что военные кафедры будут преобразованы в военные учебные центры, для поступления в которые нужно будет заключать договор с оборонным ведомством. В центрах будут готовить не только офицеров, но и сержантов и старшин запаса.

При этом ужесточатся требования к студентам. Их могут отчислить не только за неуспеваемость, но и за прогулы и даже за наличие второго гражданства, родственников, проживающих за границей, и недвижимости за рубежом.

Студентам, отчисленным с военных кафедр гражданских вузов, не дадут возможности восстановиться, и им придется идти в армию по призыву.