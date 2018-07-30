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Общество

Сборная Псковской области впервые примет участие в финале WorldSkills Russia

Сборная Псковской области впервые примет участие в финале национального конкурса рабочих профессий WorldSkills Russia. Заключительный этап масштабных соревнований пройдет в Южно-Сахалинске с 7 по 12 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на государственное управление образования региона.

Ожидается, что участниками финала станут более 700 конкурсантов, которые будут соревноваться по 36 компетенциям. Команда Псковской области будет участвовать в четырех. В компетенции «спасательные работы» честь региона будут отстаивать школьники — воспитанники центра «Патриот» Диана Бобкова, Иван и Никита Власенко, Олег Воднев, Иван Семенов (юниоры) и студенты Псковского агротехнического колледжа Диана Еремина, Илья Ильин, Александр Комяков, Павел Львов, Александр Петров. Наталья Фомина из Великолукского политехнического колледжа представит свои навыки в компетенции парикмахерское искусство. Студентка Великолукского медицинского колледжа Мария Иванова — в компетенции медицинский и социальный уход. Все участники — победители регионального и отборочного этапов WorldSkills Russia.

В случае очередной победы школьники и студенты смогут представлять Россию на европейском конкурсе EuroSkills в Будапеште (Венгрии).

Напомним, что WorldSkills Russia — соревнования профессионального мастерства по международным стандартам, которые проходят в России с 2013 года. В Псковской области региональный этап проводился дважды. В этом году в техникумы и колледжи Псковской области, которые стали площадками для проведения Worldskills, по инициативе врио губернатора Михаила Ведерникова из средств областного бюджета и внебюджетных источников было закуплено новое оборудование. В прошлом году регион был представлен на всероссийском чемпионате в компетенции «поварское дело» только одним участником.

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