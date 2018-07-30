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Общество

31 килограмм рыбы и 30 орудий лова были изъяты у псковских браконьеров на прошедшей неделе

За прошедшую неделю, с 23 по 29 июля, госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 31 килограмм водных биоресурсов, 30 незаконных орудий лова и одно транспортное средство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 16 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 30 тысяч 800 рублей. Взыскать удалось 26 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 197 административных правонарушения и наложили штрафов на сумму 421 тысяча 900 рублей.

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