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Политика

Депутаты рассмотрят обращения псковичей в приемной «Единой России» в августе

В августе депутаты Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы традиционно проведут встречи с гражданами в региональной общественной приемной «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного отделения партии.

Так, 8 августа на вопросы псковичей готов ответить первый вице-спикер областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Виктор Антонов. Днем ранее ждать посетителей в приемной будет его коллега-парламентарий Лидия Драгунова.

Также 7 августа за помощью в решении проблем можно обратиться к депутату Псковской городской Думы Сергею Мусиенко, 8 августа – к его коллеге Эдуарду Белову. Руководитель фракции «Единой России» в ПГД Денис Иванов запланировал прием на 2 августа.

Накануне, 1 августа, заявителей выслушает заместитель главы Пскова Владимир Воробьев, а 23 августа – еще один замглавы города и региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Полонская. Кроме того, 14 августа в приемной будет работать депутат ПГД Любовь Николаева.

Встречи депутатов областного Собрания с псковичами состоятся в указанные дни с 10:00 до 13:00, депутатов городской Думы – с 14:00 до 17:00. Предварительная запись возможна по телефону в Пскове 66-25-12.

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