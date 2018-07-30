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Общество

Депутат Псковской гордумы Елена Полонская поздравила ветерана войны с 90-летием

30 июля заместитель главы Пскова, депутат Псковской городской Думы Елена Полонская поздравила ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла Глеба Кузнецова с 90-летним юбилеем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская пожелала юбиляру здоровья, терпения, бодрости духа и отличного настроения. Она также вручила имениннику приветственный адрес главы города Ивана Цецерского и цветы.

Глеб Кузнецов родился в Пскове, всю жизнь проработал водителем. «Несмотря на преклонный возраст, юбиляр бодр и активен», - отметили в пресс-службе. 

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