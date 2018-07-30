Военному самолету Росгвардии присвоено имя легендарного военачальника «Иван Яковлев»

19:30, 30 июля 2018, ПАИ

Военному самолету Росгвардии присвоено имя легендарного военачальника «Иван Яковлев», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по региону.

В торжественном мероприятии, посвященном присвоению почетного наименования «Иван Яковлев» военно-транспортному самолету Ил-76МД, которое состоялось на аэродроме «Ермолино» в Калужской области, принял участие статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаркин.

«Именно благодаря организаторскому таланту и профессионализму генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева за короткий по историческим меркам период удалось кардинально изменить облик внутренних войск МВД СССР, вывести их на качественно новый уровень. За восемнадцать лет руководства войсками Иван Кириллович реализовал комплекс системных мероприятий по совершенствованию всех сфер их деятельности, предопределивший стратегический вектор дальнейшего развития», - сказал генерал-полковник Сергей Захаркин, обращаясь к участникам мероприятия

Статс-секретарь также обратил внимание на то, что в этот период были созданы окружные командования, первое подразделение специального назначения, авиационные и морские воинские части, образованы Центральный военный госпиталь, ансамбль песни и пляски и собственные военные училища.

«Присваивая сегодня воздушному судну имя Ивана Яковлева, мы отдаем дань уважения этому достойному человеку и мужественному генералу, чья деятельность по праву заслуживает самой высокой оценки и является ярким примером бескорыстного служения Отечеству. Уверен, что экипаж самолета «Иван Яковлев», командование части будут ответственно подходить к выполнению полетных заданий в память о прославленном главнокомандующем генерале армии Иване Яковлеве. Поздравляю всех присутствующих с этим знаменательным событием», - сказал он.

В торжественном митинге также приняли участие представители местных органов власти, общественных организаций и Русской православной церкви, дочь и внук Ивана Яковлева, военнослужащие и ветераны авиационных воинских частей Росгвардии. Православный обряд освящения самолета провел митрополит Калужский и Боровский Климент.

Генерал-полковник Сергей Захаркин и почетные гости осмотрели территорию воинской части, возложили цветы к монументу «Во славу авиаторов Росгвардии и памяти товарищей, погибших при исполнении служебного долга» (с 1995 года при выполнении служебно-боевых задач погибли 19 военнослужащих полка).

Добавим, что 5 августа исполняется 100 лет со дня рождения генерала армии Ивана Яковлева. В составе действующей армии он прошел всю Великую Отечественную войну, восемнадцать лет возглавлял внутренние войска МВД СССР (с 1968 по 1986 год). С его именем связана кардинальная реформа внутренних войск: создание системы боевой подготовки, высшего военного образования, первого подразделения специального назначения, морских и авиационных воинских частей.