Тело пропавшего в мае водителя скорой помощи обнаружили в лесополосе на окраине Пскова
27 июля тело пропавшего в конце мая водителя скорой помощи Псковской районной больницы Сергея Котенева было обнаружено в лесополосе в районе Ленинградского шоссе на окраине Пскова.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщалось ранее, 27 мая 27-летний Сергей Котенев, уроженец Пскова, ушел с территории Псковской ЦРБ в неизвестном направлении.