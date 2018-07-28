0
09:43
Девушка на кабриолете выбила фрагмент ограды Троицкого моста в Пскове
09:34
Островитянка с французским паспортом пыталась незаконно пересечь границу в Себежском районе
09:19
Гражданин Украины пытался провезти через границу в Псковской области более 110 единиц комплектующих для оружия
20:10
Пытающийся взлететь из гнезда аистенок накололся на штырь в Псковском районе
12:12
Артснаряд обезвредили в Псковском районе
15:35
Артснаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе
09:36
Шесть автомобилей псковской автошколы арестовали приставы за налоговые долги
Еще новости
Происшествия

Тело пропавшего в мае водителя скорой помощи обнаружили в лесополосе на окраине Пскова

27 июля тело пропавшего в конце мая водителя скорой помощи Псковской районной больницы Сергея Котенева было обнаружено в лесополосе в районе Ленинградского шоссе на окраине Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщалось ранее, 27 мая 27-летний Сергей Котенев, уроженец Пскова, ушел с территории Псковской ЦРБ в неизвестном направлении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Девушка на кабриолете выбила фрагмент ограды Троицкого моста в Пскове
28 июля 2018
Девушка на кабриолете выбила фрагмент ограды Троицкого моста в Пскове 5
Островитянка с французским паспортом пыталась незаконно пересечь границу в Себежском районе
25 июля 2018
Островитянка с французским паспортом пыталась незаконно пересечь границу в Себежском районе
Гражданин Украины пытался провезти через границу в Псковской области более 110 единиц комплектующих для оружия
23 июля 2018
Гражданин Украины пытался провезти через границу в Псковской области более 110 единиц комплектующих для оружия 1
Пытающийся взлететь из гнезда аистенок накололся на штырь в Псковском районе
22 июля 2018
Пытающийся взлететь из гнезда аистенок накололся на штырь в Псковском районе 2
Артснаряд обезвредили в Псковском районе
22 июля 2018
Артснаряд обезвредили в Псковском районе
Артснаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе
20 июля 2018
Артснаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе
Шесть автомобилей псковской автошколы арестовали приставы за налоговые долги
19 июля 2018
Шесть автомобилей псковской автошколы арестовали приставы за налоговые долги
На 75-м году жизни скончался актер «Улиц разбитых фонарей» Владислав Жуковский
17 июля 2018
На 75-м году жизни скончался актер «Улиц разбитых фонарей» Владислав Жуковский 1

Идет загрузка...