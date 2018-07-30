Порядка миллиона рублей пойдёт на организацию доступной среды для инвалидов в Первомайском психоневрологическом интернате

11:12, 30 июля 2018, ПАИ

Около миллиона рублей пойдёт на организацию доступной среды для инвалидов в Первомайском психоневрологическом интернате в деревне Лещихино Палкинского района. Аукцион на выполнение необходимых работ размещён на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 1 млн 60 тыс. 890 рублей. В список работ входит устройство пандуса на входе в здание интерната, укладка плитки рядом с входом, замена дверей, монтаж грязезащитного покрытия в тамбуре, установка указателей для слабовидящих, укладка сигнальных и тактильных накладок на ступени, монтаж освещения входа в здание и систем вызова персонала в некоторых помещениях интерната.

Аукцион состоится 13 августа.