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Общество

Порядка миллиона рублей пойдёт на организацию доступной среды для инвалидов в Первомайском психоневрологическом интернате

Около миллиона рублей пойдёт на организацию доступной среды для инвалидов в Первомайском психоневрологическом интернате в деревне Лещихино Палкинского района. Аукцион на выполнение необходимых работ размещён на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 1 млн 60 тыс. 890 рублей. В список работ входит устройство пандуса на входе в здание интерната, укладка плитки рядом с входом, замена дверей, монтаж грязезащитного покрытия в тамбуре,  установка указателей для слабовидящих, укладка сигнальных и тактильных накладок на ступени, монтаж освещения входа в здание и систем вызова персонала в некоторых помещениях интерната.

Аукцион состоится 13 августа.

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