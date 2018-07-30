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Общество

Наказание за организацию азартных игр без лицензии ужесточили в России

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной и административной ответственности за незаконную организацию азартных игр, в том числе в букмекерских конторах и тотализаторах. Соответствующий документ опубликован 30 июля на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что поправки затронут статью 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Теперь виновникам грозит уголовная ответственность за организацию и проведение азартных игр без лицензии и систематическое предоставление помещений для этого.

Согласно закону, за безлицензионную организацию азартных игр грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы от 180 до 240 часов, либо ограничение свободы до четырех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. Группе лиц грозит штраф до 1 млн рублей и до 5 лет тюрьмы, а тем, кто воспользовался служебным положением грозит штраф до 1,5 млн рублей и 6 лет лишения свободы.

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