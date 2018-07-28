Александр Кузнецов доложил врио губернатора, что выделенных правительством на строительство великолукского велоцентра средств «хватает в полном объеме»

11:26, 30 июля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 30 июля, в рамках рабочей поездки в Великие Луки ознакомился с ходом строительства Центра по подготовке велосипедистов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор Александр Кузнецов, курирующий строительный блок региона, сообщил главе области, что потребовалось внесение изменений в проектную документацию, однако «тех денег, которые выделены федерацией, в полном объеме хватает».

Напомним, проект строительства велоцентра в Великих Луках реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Строительство должно было быть завершено в 2017 году, но оказалось сорвано по вине подрядчика. В марте 2018 года Михаил Ведерников обратился к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко с просьбой поддержать регион и выделить дополнительные средства, необходимые для его окончания.

В мае стало известно, что Псковская область получит на эти цели около 50 млн рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации. Объем софинансирования из областного бюджета составил более 20 млн рублей.