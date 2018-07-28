0
15:15
Торжественное открытие международного конкурса «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:45
Опубликовано официальное видео с этапа Кубка мира по воркауту в Пскове
09:07
Акция «Россия в моём сердце» в честь побед футбольной сборной страны состоится сегодня в Пскове
12:38
28 июля псковичи смогут принять участие в акции «Россия в моем сердце»
16:46
«До последней капли пота» (ВИДЕО)
10:03
Определены победители этапа Кубка мира по воркауту в Пскове
17:05
Четыре псковских атлета примут участие в Кубке мира по воркауту 21 июля
Еще новости
Спорт

Александр Кузнецов доложил врио губернатора, что выделенных правительством на строительство великолукского велоцентра средств «хватает в полном объеме»

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 30 июля, в рамках рабочей поездки в Великие Луки ознакомился с ходом строительства Центра по подготовке велосипедистов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор Александр Кузнецов, курирующий строительный блок региона, сообщил главе области, что потребовалось внесение изменений в проектную документацию, однако «тех денег, которые выделены федерацией, в полном объеме хватает».

Напомним, проект строительства велоцентра в Великих Луках реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Строительство должно было быть завершено в 2017 году, но оказалось сорвано по вине подрядчика. В марте 2018 года Михаил Ведерников обратился к вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко с просьбой поддержать регион и выделить дополнительные средства, необходимые для его окончания.

В мае стало известно, что Псковская область получит на эти цели около 50 млн рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации. Объем софинансирования из областного бюджета составил более 20 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Торжественное открытие международного конкурса «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июля 2018
Торжественное открытие международного конкурса «Десантный взвод» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Опубликовано официальное видео с этапа Кубка мира по воркауту в Пскове
28 июля 2018
Опубликовано официальное видео с этапа Кубка мира по воркауту в Пскове
Акция «Россия в моём сердце» в честь побед футбольной сборной страны состоится сегодня в Пскове
28 июля 2018
Акция «Россия в моём сердце» в честь побед футбольной сборной страны состоится сегодня в Пскове
28 июля псковичи смогут принять участие в акции «Россия в моем сердце»
27 июля 2018
28 июля псковичи смогут принять участие в акции «Россия в моем сердце»
Определены победители этапа Кубка мира по воркауту в Пскове
23 июля 2018
Определены победители этапа Кубка мира по воркауту в Пскове
Четыре псковских атлета примут участие в Кубке мира по воркауту 21 июля
20 июля 2018
Четыре псковских атлета примут участие в Кубке мира по воркауту 21 июля
Алексей Близнёв: Фестиваль единоборств «Земля Великих Побед» – это историческое событие для Псковской области
19 июля 2018
Алексей Близнёв: Фестиваль единоборств «Земля Великих Побед» – это историческое событие для Псковской области
Чемпионат Вооруженных Сил России по парашютному спорту пройдет в Пскове 20-26 июля
18 июля 2018
Чемпионат Вооруженных Сил России по парашютному спорту пройдет в Пскове 20-26 июля

Идет загрузка...