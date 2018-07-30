Президент РФ ввел новые штрафы в отношении недобросовестных застройщиков

12:47, 30 июля 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушения при долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости. Соответствующий документ опубликован 30 июля на официальном портале правовой информации.

Закон вносит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). В частности, водится ответственность за необоснованное принятие органом регионального контроля в области долевого строительства решения о выдаче или отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства. Если решение выдано необоснованно, чиновник должен будет заплатить штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, вводится ответственность для чиновников за неразмещение информации либо размещение информации не в полном объеме, размещение заведомо искаженной информации. Штраф для должностных лиц предусматривается в размере от 15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 до 200 тысяч рублей. При повторном правонарушении чиновникам будет грозить штраф в размере от 40 до 80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от года до трех лет, для юридических лиц - штраф от 200 до 400 тысяч рублей.