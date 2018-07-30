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Общество

День памяти Павла Адельгейма пройдет в Пскове 5 августа

5 августа, в день пятой годовщины с момента убийства священника Павла Адельгейма, в Пскове пройдут мероприятия, посвященные его памяти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в инициативной группе, занимающейся их организацией.

В 9:00 в храме святых Жён Мироносец (улица Коммунальная, 27) пройдёт божественная литургия, после завершения которой состоится панихида на могиле Павла Адельгейма на Мироносицком кладбище. В 16:00 в Пушкинском фойе академического театра драмы им. А. С. Пушкина пройдет вечер памяти, на который соберутся друзья отца Павла Адельгейма из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и других городов. Организаторы также приглашают всех, кому дорога память убитого священника.Общая тема дискуссии  - «Проповедь и жизнь». 

Ранее ПАИ сообщало, что в мероприятиях предположительно примет участие митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). 

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