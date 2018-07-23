Строители путепровода в Великих Луках работают круглосуточно

12:06, 30 июля 2018, ПАИ

Строители путепровода в Великих Луках работают круглосуточно, сообщил врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову представитель компании-подрядчика, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе посещения главой региона объекта в рамках его рабочей поездки в Великие Луки подрядчик доложил, что работы идут по графику, на данный момент на 20% уложен асфальт. «Закончим к 25 августа, как и договаривались», - заверил он. В ответ Михаил Ведерников поручил активизировать работу.

Напомним, автодорожный путепровод в Великих Луках соединит две части города, разделенные железной дорогой. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей. Основные средства на его реализацию выделяются из федерального бюджета.