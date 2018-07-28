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Полиция разыскивает великолучанина, подозреваемого в угоне «Опеля» и краже аккумулятора

В Великих Луках полиция разыскивает 22-летнего безработного, ранее судимого жителя Великолукского района, которого подозревают в угоне автомобиля «Опель» и дачной краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, в Великих Луках с дачного участка подозреваемый совершил угон автомобиля «Опель». А в период с 24 по 26 июля из дачного дома на этом же участке путем отгиба решетки и выставления окна он похитил автомобильный аккумулятор. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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