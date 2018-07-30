Завершен второй этап ремонта площади у Дома культуры в Новосокольниках

12:29, 30 июля 2018, ПАИ

В Новосокольниках завершён второй этап ремонта площади у Дома культуры имени Воровского. Работы велись в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

На 525 квадратных метрах уложена тротуарная плитка, установлены четыре антивандальные скамьи и урны для мусора. В ближайшее время займут свое место и новые светильники.

«По условиям контракта работы необходимо было завершить 31 августа, но строители выполнили их досрочно. Качество не пострадало», - отметила главный архитектор района Вера Шмаркова.

В настоящее время продолжается ремонт во дворе дома №38 по улице Ленинской. Там уже установлены бордюры и в скором времени будет обновлено асфальтобетонное покрытие. В такой же стадии находятся работы и во дворе дома №11 по улице Ленинградской. Запланировано также благоустройство двора дома №5-б по улице Загородной.

Кроме того, возле городского стадиона по инициативе главы района Виталия Соловьева началась «народная стройка». Здесь должна появиться волейбольная площадки с 3D-ограждением.