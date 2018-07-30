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Общество

Рисовать животных «от пятна» научат петербургские доброхоты гостей Пушкинского заповедника

Серию необычных мастер-классов для жителей и гостей Пушкинских Гор  проведут доброхоты Государственного  музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, волонтёры из отряда ИМКА — художник, преподаватель санкт-петербургского Лицея сервиса и индустриальных технологий Татьяна Бондарева и её ученики — берутся научить детей (6+) и взрослых рисовать любых животных, птиц и представителей морской фауны методом «от пятна». Какой-либо художественной подготовки от потенциальных участников необычных занятий не требуется.

Первый урок, темой которого будет изображение кота и, на его примере, любых животных с лапами, назначен уже на ближайшую пятницу, 3 августа.  С полным расписанием мастер-классов от доброхотов из Санкт-Петербурга можно познакомиться на сайте «Михайловского».

Лидия Токарева отметила также, что эта акция в музее-заповеднике проходит в рамках Года добровольца (волонтера) в Российской Федерации 

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