Выездная сессия Петербургского международного экономического форума пройдет в Псковской области 21 августа

13:21, 30 июля 2018, ПАИ

Выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Регионы России: Новые точки роста» пройдет в Пскове 21 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, мероприятие состоится в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве, заключенном врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым с фондом Росконгресс и ассоциацией юристов России на ПМЭФ-2018.

В работе сессии примут участие представители федеральных ведомств, бизнесмены и общественники. Основной темой для дискуссии станет привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Будут обсуждаться институты и механизмы поддержки развития производства, в том числе возможности продвижения российской продукции за рубежом. Псковская область презентует свои инвестиционные проекты и экспортный потенциал.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться до 20 августа на сайте ПМЭФ.

Организаторы мероприятия — фонд Росконгресс, Российский экспортный центр, агентство стратегических инициатив, администрация Псковской области.