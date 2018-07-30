Фильм об артиллерийских залпах будет участвовать в кинофестивале «Киномания на Великой»

15:03, 30 июля 2018, ПАИ

Фильм о боевой работе подразделений ракетных войск и артиллерии будет представлен на фестивале молодежного короткометражного кино «Киномания на Великой», сообщили Псковскому агентству информации в городском молодежном центре. «Каждый кадр фильма - стремительное движение. Взгляд на мир «глазами» снаряда и мины, мощь управляемой разрушительной силы – все это автор разворачивает в событиях киноленты «Музыка артиллерийских залпов» за 13 минут», - отметили организаторы.

Фильм снят в студии «Огневой удар» Михайловской военной артиллерийской академии. Режиссер - Нияз Гарифуллин, авторы сценария - Сергей Баканеев, Юрий Захаров, операторы — Александр Карпович, Андрей Крюков, Артемий Руденко, Магомед Фаргиев, Николай Фёдоров и Артем Фролов.

Напомним, к участию в фестивале приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиакружки и студии, а также кинолюбители из Пскова, Псковской области и других городов, входящих в Ганзейский союз Нового времени. Работа должна отражать проблемы молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. В основе работы может лежать история из жизни или выдуманный сюжет, через которые можно отразить животрепещущий для молодёжи вопрос и, возможно, дать ответ на него.

Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября.