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Общество

Фальшивая пятитысячная купюра изъята в Пскове

27 июля в Пскове в одном из финансовых учреждений выявлена пятитысячная банкнота с признаками подделки. Поступила она в выручке из одного из магазинов. По данному факту проводится проверка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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