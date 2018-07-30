Фальшивая пятитысячная купюра изъята в Пскове

14:43, 30 июля 2018, ПАИ

27 июля в Пскове в одном из финансовых учреждений выявлена пятитысячная банкнота с признаками подделки. Поступила она в выручке из одного из магазинов. По данному факту проводится проверка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.