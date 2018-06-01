Ремонт городского парка в Великих Луках запланирован на 2018-2021 годы

13:53, 30 июля 2018, ПАИ

Ремонт городского парка в Великих Луках запланирован на 2018-2021 годы. Об этом сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в Великих Луках, сегодня, 30 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, сейчас достаточно активно развивается направление концессии. «Насколько я знаю, программа у администрации города сформирована, определены источники внебюджетного финансирования. Но если нужна будет помощь областного бюджета, то мы готовы рассмотреть», - отметил Михаил Ведерников и подчеркнул, что всё-таки город сам должен обустраивать зоны отдыха.