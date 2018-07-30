Михаил Ведерников о новой школе в Великих Луках: Я рад, что у детей появилась возможность учиться в таком здании

13:59, 30 июля 2018, ПАИ

«Каждые новые школы все лучше и лучше. Я очень рад, что у детей из Великих Лук будет возможность учиться в такой школе», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников после осмотра нового школьного здания, работы в котором завершены. «Хорошая современная школа, современные возможности для детей, как для учебного, так и для и внеурочного времени», - отметил глава региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В школе Михаилу Ведерникову показали интерактивную доску для людей с ограниченными возможностями здоровья, где можно будет посмотреть расписание уроков, электронный дневник. Отмечалось, что панели с информацией установлены на каждом этаже.

Посетил глава региона комбинированную мастерскую для уроков технологии, где установлены новейшие станки. Он отметил, что для детей важна профориентация, чтобы они со школьной скамьи понимали, кем хотят стать.

Что касается самого кабинета, Михаил Ведерников констатировал, что он обратил хороший и современный, и поинтересовался, с какого класса ребята смогут тут заниматься. Ему ответили, что с 5-го.

Осмотрел врио губернатора и швейную мастерскую, оснащённую не только швейными машинками, но и парогенераторами.

Также главе региона показали чертежный кабинет, научно-исследовательскую лабораторию, где можно заниматься робототехникой, кабинет православной культуры, столовую на 120 мест, актовый зал с проектором и управляемой видеокамерой, спортивный зал со скалодромом, для которого закуплены 10 комплектов оборудования.

После осмотра кабинета химии с лабораторией, Михаил Ведерников отметил: «В таком классе химию гораздо интереснее изучать!»

В кабинете географии главе региона показали метеостанцию, которая будет установлена возле школы.

Также во дворе здания смонтированы площадка для прыжков и скалодром. «Такой же высокий, как в «Простории», - обратил внимание начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов.

Учителя поблагодарили Михаила Ведерникова за новое школьное здание, а он попросил педагогов бережно ко всему относиться.