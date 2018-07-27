В этом году в Великих Луках будет выкуплено помещение под детсад на 80 мест

14:02, 30 июля 2018, ПАИ

В этом году в Великих Луках будет выкуплено помещение на первом этаже здания для размещения детского сада, рассчитанного на 80 мест. Об этом сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в Великих Луках 30 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона сообщил, что на 2019 год запланировано строительство в Великих Луках нового детского сада на 140 мест. «Для нас это очень важно, потому что для нас это повышение индекса рождаемости», - подчеркнул он.