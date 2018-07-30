Врио губернатора Псковской области пообещал, что конкурсы по ремонту дорог будут выигрывать компании с именем

14:14, 30 июля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников пообещал, что будет стараться делать так, чтобы конкурсы по ремонту дорог выигрывали компании с именем. Об этом он заявил на пресс-конференции в Великих Луках, сегодня, 30 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что проблема качества дорог существует на только в Великих Луках, она «кричащая» по всей области.

Он также сообщил, что Псковской области выделили федеральную дотацию на 600 млн рублей на финансирование дорог, с учётом Ганзейских дней упор по ремонту дорог будет сделан на Псков, но потом средства будут равномерно распределяться по всей области.