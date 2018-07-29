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Культура

Михаил Ведерников рекомендовал Великим Лукам не конкурировать с Псковом в плане туризма, а найти что-то своё

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал Великим Лукам не пытаться конкурировать с Псковом в плане туризма, а найти что-то своё и в качестве примера привёл ежегодную Международную встречу воздухоплавателей. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции главы региона, которая проходит сегодня, 30 июля, в Великих Луках.

Михаил Ведерников отметил, что Псков, конечно, в туристическом плане находится в более выигрышном положении. «В Пскове тоже не все так хорошо, мне кажется, есть очень большой потенциал, который можно развивать нетрадиционными решениями», - заявил он.

Глава региона подчеркнул, что сильная сторона Великих Лук – это промышленность, но при этом «никто не ставит на город клеймо промышленного района». «Всё будет зависеть от нашей с вами активности», - сказал он.

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