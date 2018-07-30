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Общество

Ледовый комплекс будет готов в Великих Луках к 25 августа

К 25 августа в Великих Луках будет готов Ледовый комплекс. Об этом сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции 30 июля в Великих Луках, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона добавил, что обслуживание нового спортивного сооружения будет обходиться в 65 млн рублей в год. «Посмотрим, в какой части муниципалитет, а в какой область возьмёт это на себя», - добавил он.

Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс строится в рамках инвестиционной программы «Газпром - детям». Проект был специально разработан для Великих Лук. В состав комплекса входит ледовая арена 60 на 30 метров, оздоровительный (25 на 13,5 метров) и ученический (10 на 6 метров) бассейны, залы для тренировок и аэробики, помещения для заточки коньков, раздевалки и тренерские. Стоимость объекта превышает 73 млн рублей.

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