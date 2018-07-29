Врио губернатора Псковской области инициировал создание комиссии по проведению аудита памятников

14:39, 30 июля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обратился к полномочному представителю президента в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову с предложением создать комиссию для проведения аудита памятников и объектов региона, которые требуют ремонта и внимания. Войти в эту комиссию должны сам глава региона, митрополит Тихон и эксперты. Об этом Михаил Ведерников рассказал на пресс-конференции в Великих Луках 30 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона напомнил, что Александр Беглов возглавляет рабочую группу по сохранению памятников и объектов культурного наследия.

Михаил Ведерников отметил, что по итогам работы такой комиссии могла бы быть создана 5-летняя программа реставрации памятников.