16 тысяч рублей перевела женщина с чужой банковской карты через найденный на обочине телефон в Пыталовском районе

15:57, 30 июля 2018, ПАИ

В Пыталовском районе женщина нашла мобильный телефон и перевела при помощи него 16 тысяч рублей с чужой банковской карты на счета своих родственников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В ходе предварительного следствия установлено, что телефон женщина обнаружила 10 мая на обочине дороги. При его осмотре она обнаружила, что в телефоне к абонентскому номеру подключена услуга «мобильного банка» для банковской карты. Оказалось, что на расчетном счете находится более 16 тысяч рублей. Злоумышленница воспользовалась этим и перевела деньги с расчетного счета владельца карты на счета своих родственников.

Следователи следственного подразделения ОМВД России по Пыталовскому району направили прокурору района для утверждения обвинительного заключения уголовное дело по обвинению гражданки в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).