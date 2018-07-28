0
09:43
Девушка на кабриолете выбила фрагмент ограды Троицкого моста в Пскове
09:34
Островитянка с французским паспортом пыталась незаконно пересечь границу в Себежском районе
09:19
Гражданин Украины пытался провезти через границу в Псковской области более 110 единиц комплектующих для оружия
20:10
Пытающийся взлететь из гнезда аистенок накололся на штырь в Псковском районе
12:12
Артснаряд обезвредили в Псковском районе
15:35
Артснаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе
09:36
Шесть автомобилей псковской автошколы арестовали приставы за налоговые долги
Еще новости
Происшествия

16 тысяч рублей перевела женщина с чужой банковской карты через найденный на обочине телефон в Пыталовском районе

В Пыталовском районе женщина нашла мобильный телефон и перевела при помощи него 16 тысяч рублей с чужой банковской карты на счета своих родственников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В ходе предварительного следствия установлено, что телефон женщина обнаружила 10 мая на обочине дороги. При его осмотре она обнаружила, что в телефоне к абонентскому номеру подключена услуга «мобильного банка» для банковской карты. Оказалось, что на расчетном счете  находится более 16 тысяч рублей. Злоумышленница воспользовалась этим и перевела деньги с расчетного счета владельца карты на счета своих родственников.

Следователи следственного подразделения ОМВД России по Пыталовскому району направили прокурору района для утверждения обвинительного заключения уголовное дело по обвинению гражданки в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Девушка на кабриолете выбила фрагмент ограды Троицкого моста в Пскове
28 июля 2018
Девушка на кабриолете выбила фрагмент ограды Троицкого моста в Пскове 5
Островитянка с французским паспортом пыталась незаконно пересечь границу в Себежском районе
25 июля 2018
Островитянка с французским паспортом пыталась незаконно пересечь границу в Себежском районе
Гражданин Украины пытался провезти через границу в Псковской области более 110 единиц комплектующих для оружия
23 июля 2018
Гражданин Украины пытался провезти через границу в Псковской области более 110 единиц комплектующих для оружия 1
Пытающийся взлететь из гнезда аистенок накололся на штырь в Псковском районе
22 июля 2018
Пытающийся взлететь из гнезда аистенок накололся на штырь в Псковском районе 2
Артснаряд обезвредили в Псковском районе
22 июля 2018
Артснаряд обезвредили в Псковском районе
Артснаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе
20 июля 2018
Артснаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Великолукском районе
Шесть автомобилей псковской автошколы арестовали приставы за налоговые долги
19 июля 2018
Шесть автомобилей псковской автошколы арестовали приставы за налоговые долги
На 75-м году жизни скончался актер «Улиц разбитых фонарей» Владислав Жуковский
17 июля 2018
На 75-м году жизни скончался актер «Улиц разбитых фонарей» Владислав Жуковский 1

Идет загрузка...